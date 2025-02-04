Миттєво вибухають під час контакту: у ДСНС показали небезпечні дрони, які запускає Росія
- Росія запускає небезпечні дрони по Україні, які вибухають при контакті. Ця зброя націлена на мирне населення.
- ДСНС закликає не торкатися дронів і у разі їх виявлення негайно повідомляти за номерами 101 та 102.
Російська армія запускає по Україні небезпечні дрони спрямовані проти мирного населення. Під час контакту з ними ці безпілотники миттєво вибухають.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про небезпечний російський дрон
ДСНС опублікували фото з прикладом небезпечного дрона, який запускає Росія по Україні для боротьби з мирним населенням.
Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102! Обов'язково розкажіть про небезпеку дітям!
– пояснили рятувальники.
Який вигляд має небезпечний дрон окупантів / Фото ДСНС
У службі зазначили, що Росія запускає подібні безпілотники, які спрямовані саме на мирних жителів та миттєво детонують під час контакту з ним.
"Завжди пам'ятайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!" – резюмували у ДСНС.
До слова, росіяни в ніч на 4 лютого знову атакували Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ всього окупанти запустили 65 безпілотників, з яких 37 наша ППО збила у різних областях країни. Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.