Росія буде використовувати зараз багато хибних цілей, – Ігнат

Останнім часом Росія все частіше використовує хибні повітряні цілі, зокрема кулі зі світловідбивачем. Завдання ЗСУ збивати всі потенційно небезпечні повітряні цілі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Водночас він наголосив, що збивати повітряні кульки і витрачати на них ракети – не наша мета.

На сьогодні в нас інша задача – не допустити появи в українському небі російської авіації. І на це потрібні ракети, комплекси, засоби ППО. Зараз є багато хибних цілей і Росія і надалі їх використовуватиме,

– додав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил розповів, що Росія використовує повітряні кулі, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

Що відомо про хибні повітряні цілі

"Кулі в діаметрі до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем, сигнал відбивається від цього відбивача. Це – повітряна ціль. Засобам протиповітряної оборони, тим радіотехнічним військам, які несуть чергування 24/7, на неї потрібно відповідно реагувати", – каже Юрій Ігнат.

За його словами, мета запуску цих куль ворогом – відволікти увагу. Додамо, що вдень 15 лютого у небі над Україною зафіксували невідомий об'єкт. Через це навіть оголосили повітряну тривогу.