Росія запустила 6 балістичних ракет і понад 120 дронів: скільки ворожих цілей знищено

В ніч проти 12 лютого російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 12 лютого агресор завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. В Повітряних силах вказали, що було здійснено 6 пусків із Брянської області та один із Криму.

Крім цього противник атакував 123-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків:

Міллерово,

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу ворожих сил залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки противника постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил

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Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої атаки противника на Україну пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура.

Володимир Зеленський відреагував на черговий терор, який скоїла країна-агресорка. Він повідомив, що на місцях працюють усі наші служби – допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору.

За його словами, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще 4 постраждали, серед них дитина. Президент висловив співчуття рідним і близьким.



"Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", – резюмував він.