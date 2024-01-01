Росія масовано атакувала Україну дронами, є влучання у різних містах: хронологія 677 дня війни

Росія продовжує завдавати ударів по території України. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 677 днів. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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