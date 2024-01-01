Росія масовано атакувала Україну дронами, є влучання у різних містах: хронологія 677 дня війни
Росія продовжує завдавати ударів по території України. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 677 днів. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Обидві будівлі, які опинились під прицілом, ворога належать до об'єктів національної пам'яті. Зокрема, мовиться про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Також під ударом опинився музей Романа Шухевича на Білогорщі. Там також було займання, яке вдалося загасити. З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні 360 010 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії. За останню добу окупанти втратили 780 одиниць особового складу. Які втрати ворога у техніці З-під завалів витягли ще 4 тіла. Минулої доби загарбники завдали 159 ударів по 25 містах та селах Запорізької області. Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний житель Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 та 63 років – всім надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла про деталі нічної атаки дронами. За її словами, було кілька груп дронів, які заходили з різних напрямків та рухались різними маршрутами. Вона також зазначила, що характер атаки був звичним. За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено, Росія вночі проти 1 січня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. До півночі ворог запустив 96 безпілотників, а після настання Нового року – ще 26 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони загалом знищили 87 ударних дронів-камікадзе. У Дублянах зафіксували падіння уламків "Шахеда". Відомо, що внаслідок цього спалахнув дах гуртожитку. За словами глави ОВА, на місці працювали пожежники. Близько 4 ранку повітряну тривогу оголосили на Львівщині. Пов'язана вона була з атакою "Шахедами". А вже через годину мешканці Львова почули вибухи. Невдовзі глава ОВА Максим Козицький повідомив, що спалахнула пожежа у Білогорщі у музеї Романа Шухевича. Його повнісю знищено. Відомо про одного загиблого. На жаль, є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі. Донецьк потрапив під обстріл. Російські загарбники кажуть, що під удар потрапив готель "Донбас палас". Уже є інформація про жертв і постраждалих. У традиційній манері Денис Пушилін звинуватив у всьому наших військових. Пропагандистські ЗМІ написали, що внаслідок прильотів по центру Донецька буцімто загинули чотири людини. Ще 13 зазнали поранень. Писали про смерть воєнкора та про те, що серед поранених є журналісти. Російські військові у Новорічну ніч масовано атакували Одесу "Шахедами". 1 січня у місті пролунали вибухи. Мешканців закликають не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ о 23:41 написали, що Одеську область атакували "Шахеди". І що працює ППО. Її роботу чути як в обласному центрі, так і в регіоні. Оборонці неба знищували баражуючі боєприпаси, запущені ворогом. Вибухи у місті чули кілька разів.
Моторошні кадри з місць ударів по Львову
Будівля знищена повністю / Фото ДСНС
Оновлена статистика втрат ворога
у Києві зросла кількість жертв масованої атаки 29 грудня
Ворог завдав 159 ударів по Запоріжжю
Ситуація на фронті
На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.
На Півдні було понад 60 "Шахедів"
– сказала речниця.
Ворог атакував Україну на Новий рік 122 "Шахедами"
Ще одне влучання у Львові
У Львові під час атаки "Шахедами" спалахнув музей Романа Шухевича
Наслідки атаки на Одещину
Окупанти заявили про обстріл "Донбас палас"
Одеса була під масованою атакою "Шахедів"
Обидві будівлі, які опинились під прицілом, ворога належать до об'єктів національної пам'яті. Зокрема, мовиться про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.
Також під ударом опинився музей Романа Шухевича на Білогорщі. Там також було займання, яке вдалося загасити.
З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні 360 010 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії.
За останню добу окупанти втратили 780 одиниць особового складу.
Які втрати ворога у техніці
З-під завалів витягли ще 4 тіла.
Минулої доби загарбники завдали 159 ударів по 25 містах та селах Запорізької області.
Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний житель Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 та 63 років – всім надано необхідну медичну допомогу.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла про деталі нічної атаки дронами. За її словами, було кілька груп дронів, які заходили з різних напрямків та рухались різними маршрутами. Вона також зазначила, що характер атаки був звичним.
За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено,
Росія вночі проти 1 січня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. До півночі ворог запустив 96 безпілотників, а після настання Нового року – ще 26 повітряних цілей.
Сили протиповітряної оборони загалом знищили 87 ударних дронів-камікадзе.
У Дублянах зафіксували падіння уламків "Шахеда". Відомо, що внаслідок цього спалахнув дах гуртожитку. За словами глави ОВА, на місці працювали пожежники.
Близько 4 ранку повітряну тривогу оголосили на Львівщині. Пов'язана вона була з атакою "Шахедами". А вже через годину мешканці Львова почули вибухи. Невдовзі глава ОВА Максим Козицький повідомив, що спалахнула пожежа у Білогорщі у музеї Романа Шухевича.
Його повнісю знищено.
Відомо про одного загиблого.
На жаль, є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі.
Донецьк потрапив під обстріл. Російські загарбники кажуть, що під удар потрапив готель "Донбас палас". Уже є інформація про жертв і постраждалих.
У традиційній манері Денис Пушилін звинуватив у всьому наших військових.
Пропагандистські ЗМІ написали, що внаслідок прильотів по центру Донецька буцімто загинули чотири людини. Ще 13 зазнали поранень.
Писали про смерть воєнкора та про те, що серед поранених є журналісти.
Російські військові у Новорічну ніч масовано атакували Одесу "Шахедами". 1 січня у місті пролунали вибухи. Мешканців закликають не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Місцеві ЗМІ о 23:41 написали, що Одеську область атакували "Шахеди". І що працює ППО. Її роботу чути як в обласному центрі, так і в регіоні. Оборонці неба знищували баражуючі боєприпаси, запущені ворогом.
Вибухи у місті чули кілька разів.