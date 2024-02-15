Почалася активна фаза, – розвідка попередила про російську інформаційну операцію "Перун"
Джерело:ГУР МО
Окупанти реалізують активну фазу інформаційної операції "Перун". Планують залучити іноземних журналістів, медійних осіб і блогерів для виправдання агресії проти України.
Так, російські загарбники вже почали реалізацію активної фази операції. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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Російська інформаційна операція "Перун"
Плани країни-терориста вкотре розсекретило ГУР. Зазначили, що почалася активна фаза інформаційної операції ворога під назвою "Перун".
️У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій,
– попередили в ГУР.
Як не піддаватися російській ІПСО / Інфографіка 24 Каналу
"Наступ" Росії на Півночі – ІПСО
- Інформація про нібито можливий наступ окупантів на Півночі України є фейком. Про це заявив начальник Сумської МВА.
- Олексій Дрозденко наголосив, що такі повідомлення поширює ворог. Українцям не варто на них вестись.
- "Реальної загрози немає, а наші ЗСУ сильні та готові давати відсіч. Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям! Ворог поширює ІПСО щодо наступу на Півночі та окупації Сум", – підкреслив очільник МВА.