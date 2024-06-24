У ВМС спростували інформацію про те, що 22 червня росіяни запустили "Калібри" з Азовського моря

Росія у ніч проти 22 червня не здійснювала пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Ворог атакував з Чорного моря.

Інформацію про удар уточнив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

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"За уточненою інформацією, в результаті проведення дорозвідки, все ж таки з'ясувалося, що це Чорне море. Цю інформацію завжди досить складно уточнювати. Звісно, що суспільство потребує її негайно", – зазначив Плетенчук.

Росіяни атакували з підводного човна

При цьому він наголосив, що інформація, яка публікується, завжди уточнюється, адже військовим важливо розуміти реальний розклад.

"Все ж таки дійшли висновку, що це підводний човен", – додав Плетенчук коментуючи інформацію про удар ворога 22 червня.

Ситуація у Чорному та Азовському морях

Щодо того, де перебуває ракетоносій наразі, речник ВМС зазначив, що човен усе ще у Чорному морі, але ракетоносій порожній.

Найімовірніше, що його замінять. У росіян на ходу як мінімум 3 субмарини у Чорному морі. А з Азову один з носіїв вийшов вчора, зробив перехід в пункт базування Новоросійськ. Зараз їх залишається два в Азовському морі,

– зауважив Плетенчук.

Довідково. Річ у тім, що раніше у ВМС повідомляли, що у ніч проти 22 червня окупанти випустили 4 ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.