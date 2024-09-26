Росія запустила "Кинджали" по Україні: на Хмельниччині вибухи

Росія продовжує завдати ударів по мирних містах України. Уранці 26 вересня окупанти підняли в повітря МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Росіяни випустили 2 аеробалістичні ракети "Кинджал". 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивілного захисти до сигналу відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про пуски "Кинджалів"

О 10:00 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!,

– написали в Повітряних силах.

Вже за хвилину у відомстві заявили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" курсом на Хмельниччину. Через дві хвилини пролунали повторні вибухи.

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали в Хмельницької області. Також є інформація, що пуски здійснювалися з району Тульської/Липецької області Росії.

Станом на 10:34 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що вибухи також пролунали в Києві. В КМВА заявили, що під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. Там додали, що "ракетне озброєння ворога не застосовувалося" для ударів по Києву.