Росія запустила по Україні майже сто цілей: скільки ракет і "Шахедів" вдалося збити

В ніч на 26 жовтня російська армія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Повітряні сил відзвітували про нічну роботу ППО.

Уночі ППО збила 44 з 91 російських дронів. Ще 44 з них були локаційно втрачені.

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Звіт Повітряних сил

Так, вночі оборонці неба зафіксували у повітряному просторі України 98 засобів повітряного нападу:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської області);

91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях,

– вказали у ПС.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. Ще 44 "Шахедів" локаційно втрачено. Один дрон – в повітряному просторі України.