Росія запустила по Україні понад 170 безпілотників: скільки збила ППО
- Росія масовано атакувала Україну безпілотниками в ніч на 18 січня. Окупанти запустили 176 дронів.
- ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
У ніч на 18 лютого окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Загалом запустили 176 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили 18 лютого
З 19:00 17 лютого росіяни атакували Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали з 6 напрямків, – Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і Крим.
Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,
– заявили Повітряні сили.
Уточнили, ворожі дрони знищили в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),
– зазначили Повітряні сили.
Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.