Росія запустила по Україні понад 180 "Шахедів" та била ракетами: як відпрацювала ППО

У ніч проти 5 березня російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО майже всю ніч відбивали атаку й знищили чимало ударних БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збила ППО

У ніч на 5 березня 2025 року Росія вкотре тероризувала Україну. Так, противник атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, 1 зенітною керованою ракетою С-300 із Курської області та 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Запускали дрони-камікадзе відразу з 6 напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Сили ППО відбивали атаку в 10 областях: Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській. Черговий російський терор відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Так, українські захисники збили 115 ударних БпЛА типу "Шахед" та дрони інших типів. Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Як відпрацювала ППО 5 березня / Інфографіка Повітряних сил

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Які наслідки нічної атаки

Унаслідок нічного терору постраждала Одеса та область. Так, ворог вкотре завдав терористичного удару по критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Станом на ранок фахівцям вже вдалося відновити тепло та водопостачання. Над відновленням енергопостачання продовжують працювати енергетики.

Уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Сталися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, унаслідок атаки є жертви. Так, від осколкових поранень загинув 77-річний мешканець села Лиманки на Одещині.

Крім того, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Також руйнування зафіксували й на Київщині. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, однак у Бориспільському районі пошкоджено скління 85 квартир у 2 багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, 2 мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, 2 складських приміщення, 2 ангари, вікна дитячого садка та школи.

У Харкові унаслідок влучання БпЛА пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобіля. Як повідомив Олег Синєгубов, також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.