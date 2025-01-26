Росія запустила по Україні понад 70 ударних дронів: скільки збила ППО

У ніч на 26 січня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 72 "Шахеди" й безпілотники-імітатори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили 26 січня

З 19:00 25 січня агресор атакував 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Черговий повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,

– заявили Повітряні сили.

Російські дрони збивали в Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

– наголосили Повітряні сили.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.