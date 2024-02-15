Росія запустила ракети з Ту-95мс: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Росія почала атакувати Україну ракетами. У Дніпрі пролунали вибухи, за декілька хвилин пролунали вибухи в Запоріжжі.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу та кореспонденти Суспільного. Перед цим вибухи пролунали у Києві, на Київщині працювала ППО.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 6:15, що на Дніпро летить ракета. Там вже за хвилину пролунали вибухи.

Згодом о 6:17 вибухи пролунали на Запоріжжі. Вже о 6:19 були повторні вибухи в Дніпрі. Вже о 6:28 – повторні вибухи в Запоріжжі.

Ще перед цим окупанти атакували Київ та Київську область. Зокрема, там ворог знову атакував ракетами, працювала ППО.

Що відомо про атаку росіян з Ту-95 мс