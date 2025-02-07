Одразу 4 завдання: для чого росіяни запустили по Києву "Шахед" з підсвіткою

Російські окупанти запускали "Шахед" з підсвіткою, який помітили над Києвом. Ворог міг використовувати його для того, щоб виконати 4 завдання.

Мовиться про відвертання уваги ППО, проведення розвідки, топографічних зйомок з підсвіткою та отримання можливостей ідентифікації новітніх засобів ЗСУ. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Основні 4 напрямки

Микола Маломуж зазначив, що буває, що загарбники залучають дрони з підсвіткою, щоб відвернути увагу української протиповітряної оборони. Також для того, щоб ударити іншими системами, які забезпечують удари.

Ворог може мати на меті відслідкувати локації ППО України, де наші захисники вдало проводять операції. Це для того, щоб пізніше завдавати по них удари або обходити їх.

Це відвертання, проведення розвідки, топографічних зйомок з підсвіткою. І, можливо, це отримання можливостей ідентифікації наших новітніх засобів. Наприклад, РЕБ, які використовуються для їхнього виявлення. Це ще одна система, яка десь дає імпульси. Але це фахівці повинні конкретно визначити, який тип використовувався, у яких форматах був залучений. Основні 4 напрямки ми визначили,

– сказав генерал армії.

За його словами, потрібно збивати ворожі безпілотники, однак змінювати дислокації. Адже ворог, можливо, готує черговий, але більш цільовий удар.