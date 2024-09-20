Росія випустила по Україні "Шахеди": куди рухаються ворожі дрони

Російські війська в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" увечері 20 вересня. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів.

Заважимо, що тривогу у регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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