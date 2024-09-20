Росія випустила по Україні "Шахеди": куди рухаються ворожі дрони

20 вересня 2024, 22:06
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Автор: Ярослав Погончук

Російські війська в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" увечері 20 вересня. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів.

Заважимо, що тривогу у регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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23:16, 20 вересня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

22:55, 20 вересня

Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА!

22:48, 20 вересня

БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.

22:33, 20 вересня

БпЛА з Сумщини на Полтавщину з півночі.  

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

22:05, 20 вересня

БпЛА на північ від Миколаєва, курс – північно-західний.