Росія випустила по Україні "Шахеди": куди рухаються ворожі дрони
Російські війська в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" увечері 20 вересня. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів.
Заважимо, що тривогу у регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного. БпЛА з Сумщини на Полтавщину з півночі. БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину. БпЛА на північ від Миколаєва, курс – північно-західний.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину з півночі.
БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.
БпЛА на північ від Миколаєва, курс – північно-західний.