Росія запустила "Шахеди": де зараз ударні дрони, які області під загрозою атаки
Російські загарбники не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 15 березня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу Російські безпілотники в акваторії Чорного моря, вектор руху – Одеса. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Групи ворожих ударних дронів на сході Дніпропетровщини, курс північний. Загроза застосування ударних безпілотників на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
Російські безпілотники в акваторії Чорного моря, вектор руху – Одеса.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Групи ворожих ударних дронів на сході Дніпропетровщини, курс північний.
Загроза застосування ударних безпілотників на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.