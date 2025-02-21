Росія запустила "Шахеди" на Україну: тривога дійшла до Києва
Росія знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди летять дрони
Поблизу Києва ворожі БпЛА, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА. Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА. Харківська та Донецька області – загроза застосування ударних БпЛА.
Поблизу Києва ворожі БпЛА, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.
Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Харківська та Донецька області – загроза застосування ударних БпЛА.