Росія запустила "Шахеди" на Україну: тривога дійшла до Києва

Росія знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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