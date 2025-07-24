Росія запустила "троянського коня": майор запасу сказав, чому Німеччина не дає Taurus Україні

Російська пропаганда зсередини Німеччини переконала більшість громадян, що передача ракет Taurus Україні нібито спричинить ескалацію та загрожуватиме безпеці самої Німеччини. Це й стало головним гальмом для ухвалення рішення.

Про це 24 Каналу розповів майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, пояснивши: поки німецьке суспільство отруєне російським "троянським конем", канцлер не ризикне діяти наперекір волі виборців.

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Чому Берлін блокує Taurus та як працює "троянський кінь" Москви?

Ключовий аргумент проти передачі ракет Taurus вийшов не з урядових кабінетів, а з масової свідомості: згідно з опитуваннями, майже дві третини німців вважають, що це рішення загрожує ескалацією війни.

Олексій Гетьман пояснив, що цей страх "вшили" у німецький інфопростір через вдалу інформаційну операцію Кремля. Меседж про нібито "ризик удару у відповідь по Німеччині" поширили проросійські медіа, соцмережі та активна російськомовна діаспора, а підживлювали локальні лідери думок.

Росіяни запустили інформаційного "троянського коня",

– сказав майор, додавши, що канцлер не може діяти всупереч волі власного народу.

Сформована під впливом пропаганди, громадська більшість блокує будь-які рішення про далекобійну зброю і саме так Кремль досягає потрібного ефекту, не пострілами, а нав’язаною суспільною думкою.

Що може змінити позицію Німеччини?

Майор пропонує вчитися у ворога. Україна має точно порахувати, скільки коштів слід виділити на власну інформаційну оборону. Офіційних брифінгів замало, треба залучати спортсменів, музикантів, бізнес і громадських діячів. Тоді український меседж досягне європейців з усіх боків.

За його словами, жоден разовий телеефір не перекриє системну роботу Кремля, тому контрнаративи мають "йти валом" і постійно.

Лише комплексна інформаційна кампанія здатна переламати громадську думку Німеччини. Коли рівень підтримки Taurus зросте хоча б до половини електорату, канцлер федерального уряду отримає політичний простір для рішення на користь України.

Українська влада, на його думку, уже зараз повинна інвестувати у проєкти, що розвіюють міфи про "ескалацію" й покажуть, що Taurus захищатимуть Європу, так само як і Україну.

Нагадаємо, Берлін профінансував виробництво кількох сотень українських далекобійних ракет і планує передати їх Україні вже до кінця липня, що, за оцінками генерала бундесверу Крістіана Фройдінга, суттєво підсилить здатність бити по ворожій логістиці. У пакеті допомоги також розглядають ракети Taurus і додаткові системи Patriot.