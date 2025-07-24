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24 Канал Новини світу Росія запустила "троянського коня": майор запасу сказав, чому Німеччина не дає Taurus Україні
24 липня, 04:35
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Росія запустила "троянського коня": майор запасу сказав, чому Німеччина не дає Taurus Україні

Раїса Торчишник

Російська пропаганда зсередини Німеччини переконала більшість громадян, що передача ракет Taurus Україні нібито спричинить ескалацію та загрожуватиме безпеці самої Німеччини. Це й стало головним гальмом для ухвалення рішення.

Про це 24 Каналу розповів майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, пояснивши: поки німецьке суспільство отруєне російським "троянським конем", канцлер не ризикне діяти наперекір волі виборців.

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Чому Берлін блокує Taurus та як працює "троянський кінь" Москви?

Ключовий аргумент проти передачі ракет Taurus вийшов не з урядових кабінетів, а з масової свідомості: згідно з опитуваннями, майже дві третини німців вважають, що це рішення загрожує ескалацією війни.

Олексій Гетьман пояснив, що цей страх "вшили" у німецький інфопростір через вдалу інформаційну операцію Кремля. Меседж про нібито "ризик удару у відповідь по Німеччині" поширили проросійські медіа, соцмережі та активна російськомовна діаспора, а підживлювали локальні лідери думок.

Росіяни запустили інформаційного "троянського коня", 
– сказав майор, додавши, що канцлер не може діяти всупереч волі власного народу.

Сформована під впливом пропаганди, громадська більшість блокує будь-які рішення про далекобійну зброю і саме так Кремль досягає потрібного ефекту, не пострілами, а нав’язаною суспільною думкою.

Що може змінити позицію Німеччини?

Майор пропонує вчитися у ворога. Україна має точно порахувати, скільки коштів слід виділити на власну інформаційну оборону. Офіційних брифінгів замало, треба залучати спортсменів, музикантів, бізнес і громадських діячів. Тоді український меседж досягне європейців з усіх боків.

За його словами, жоден разовий телеефір не перекриє системну роботу Кремля, тому контрнаративи мають "йти валом" і постійно.

Лише комплексна інформаційна кампанія здатна переламати громадську думку Німеччини. Коли рівень підтримки Taurus зросте хоча б до половини електорату, канцлер федерального уряду отримає політичний простір для рішення на користь України.

Українська влада, на його думку, уже зараз повинна інвестувати у проєкти, що розвіюють міфи про "ескалацію" й покажуть, що Taurus захищатимуть Європу, так само як і Україну.

Нагадаємо, Берлін профінансував виробництво кількох сотень українських далекобійних ракет і планує передати їх Україні вже до кінця липня, що, за оцінками генерала бундесверу Крістіана Фройдінга, суттєво підсилить здатність бити по ворожій логістиці. У пакеті допомоги також розглядають ракети Taurus і додаткові системи Patriot.