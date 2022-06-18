Росія засекретила дані про нерухомість "кухаря Путіна" Пригожина

Росія засекретила дані про нерухомість "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Мовиться про нерухомість поблизу Геленджика.

Дача Пригожина розташована поблизу палацу Володимира Путіна. Про це заявили російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Ще у 2016 році встановили, що земельна ділянка, на якій розташована дача, належить компанії "Турстатус". Однією з її власниць є дружина Пригожина Любов. Окрім того, їхні діти публікували світлини з геотегом цієї локації.

Станом на 2022 рік левова частка "Турстатус" належить Павлу – сину "кухаря Путіна".

Відповідно до російського законодавства, можна засекретити дані про майно деяких силовиків, федеральних суддів та деяких чиновників. Водночас Пригожин, який до того ж має судимість, не підлягає під жодну категорію.

"Вагнерівці" добувають золото в Африці

Пригожина судили за крадіжки, шахрайство та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. "Кухарем Путіна" Пригожина називають через те, що він організовував кремлівські обіди. Окрім того, він спонсорує ПВК "Вагнера".

За даними New York Times, Росія продовжує використовувати найманців там, де не хоче залучати свої офіційні ресурси. Власне на цьому й спеціалізується Пригожин.

На території Африки вагнерівці почали діяти ще у 2017 році. Зокрема, мовиться про Лівію, Мозамбік, Центральноафриканську Республіку та Малі. Вагнерівців звинувачували у звірствах проти цивільного населення.

Також найманці ПВК "Вагнера" з'явилися у Судані. Тоді вагнерівці допомагали Омару Хасан аль-Баширу – президенту країни – втримати владу в руках.

Саме територія Судану стала для Росії "ключем в Африку". Вагнерівці там забезпечують інтереси країни-окупантки. Зокрема, добувають золото.

Росія поповнює свої золоті запаси. Саме їх Кремль активно використовує, аби притупити ефект економічних санкцій, які наклали на Росію через війну з Україною.

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Пригожин також перебуває під санкціями. Ба більше, Штати обіцяють винагороду в розмірі 250 тисяч доларів за допомогу в його затриманні.