Безпрецедентний випадок, – Ігнат про протидію ракетам Х-22 під час атаки на Київ

2 лютого, 12:30
Сергій Попович
Основні тези
  • Українська ППО знищила 9 з 12 ракет Х-22, випущених по Києву, що Ігнат назвав безпрецедентним випадком.
  • За весь період війни до цього моменту було перехоплено лише три ракети Х-22 і Х-32 з понад 400 випущених.

Російські війська дедалі частіше застосовують проти України ракети Х-22 та Х-32, які атакують цілі за балістичною траєкторією. Водночас українська протиповітряна оборона продемонструвала безпрецедентну ефективність під час одного з нещодавніх ударів по Києву.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Як Росія застосовує Х-22 проти України?

За словами Ігната, ракети Х-22 і Х-32 противник традиційно використовував переважно на південному напрямку – по нафтових платформах у Чорному морі, острову Зміїний та узбережжю з портовою інфраструктурою. Однак останнім часом їх почали застосовувати й для ударів по столиці.

Нещодавно Росія випустила по Києву одразу 12 таких ракет. Кожна з них має бойову частину масою близько однієї тонни. Українські сили ППО змогли знищити 9 із них, що Ігнат назвав безпрецедентним випадком.

Він підкреслив, що за весь період повномасштабної війни до цього епізоду з понад 400 ракет Х-22 і Х-32 було перехоплено лише три. Саме тому результат відбиття атаки на Київ заслуговує на особливу увагу.

Ігнат повідомив про дефіцит ракет для оборони

  • Україна стикається з нестачею ракет для ППО, що ускладнює захист цивільних міст від масованих атак Росії.

  • Комплекси NASAMS та IRIS-T не встигають перезаряджатись між ударами, а системи Patriot мають труднощі з перехопленням крилатих ракет та дронів.