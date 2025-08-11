Окупанти застосували новий тип малої крилатої ракети, яка за зовнішнім виглядом нагадує британсько-французьку Storm Shadow, а за концепцією – українську "Пекло". Ворог постійно розвідує та знаходить нові технології.

Протидія та вдосконалення технологій триває як у ЗСУ, так і в російській армії. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

До теми У Росії, ймовірно, з'явилася нова крилата ракета: її вже збили в Україні

Як Росія вдосконалює ракети?

Ігор Романенко зазначив, що росіяни розвідують технології. Зокрема, Китай таємно надає їм технології. Також загарбники використовують кошти, агентуру, розвідки. Вони проводять роботу, щоб по світу зібрати усі удосконалені технології та застосувати їх.

Тобто протидія та постійне удосконалення триває і в нас, і в них. Але вони у своїх справах нарощують уже те, що мають, і далі додають. Це не найбільш потужні ракети, просто це дешевше,

– сказав він.

Водночас Україна на ходу додає до свого потенціалу ті типи озброєнь, яких немає у Сил оборони, які вкрай потрібні. Насамперед це стосується ракетного озброєння. Наприклад, наша держава довела програму оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" до рівня масштабування. Аналогічне масштабування стосується далекобійного "Нептуна".

Нагадаємо, зранку 7 серпня моніторинговий ресурс monitor зафіксував проліт боєприпасу типу "Бандероль" у напрямку Миколаєва з півдня. А Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив фото збитої ракети, уточнивши, що йдеться не про "Бандероль", а про інший, досі невідомий зразок озброєння. За зовнішнім виглядом він нагадує британсько-французьку Storm Shadow, а за концепцією – українську ракету-дрон "Пекло".