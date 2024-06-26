Окупанти завдали авіаудару по Селидовому: є значні руйнування

Вдосвіта 26 червня окупанти скинули на місто Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500. Відомо про значні пошкодження будинків і адміністративних будівель.

У МВА наголосили, що ворог не припиняє обстрілів Донеччини. Так, днем раніше окупанти обстріляли Торецьк. Внаслідок ударів поранення отримали волонтери Благодійного фонду "Схід SOS".

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На Селидове скинули ФАБ-500

У МВА повідомили, що Селидівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів. Так, 26 червня близько о 04:10 російські військові завдали авіаудару по місту Селидове.

Ворог скинув авіабомбу ФАБ-500, яка спричинила чималі руйнування. Зокрема, відомо про пошкодження адміністративної будівлі підрозділу ДСНС, 6 п'ятиповерхівок та 37 приватних житлових будинків. Також внаслідок авіаудару було пошкоджено 1 приватний автомобіль.



Руйнування у Селидовому після авіаудару / Фото Селидівської МВА

На щастя, постраждалих чи загиблих внаслідок авіаудару немає.

Варто додати, що окупанти протягом доби обстрілювали й інші населені пункти Донецької області. Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, 25 червня російські військові обстріляли Золоту Ниву й вбили 1 цивільну людину. Окрім того, поранення внаслідок обстрілів 11 осіб в різних населених пунктах Донеччини:

Торецьк – 6 поранених,

Курахове – 2 поранених,

Північне – 1 поранений,

Нью-Йорк – 1 поранений,

Комар – 1 поранений.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 2023 людини під час обстрілів, ще 5141 – отримали поранення. Варто наголосити, що в цю статистику не враховують загиблих і постраждалих у Маріуполі й Волновасі, адже окупанти ретельно приховують свої воєнні злочини.