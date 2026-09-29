Росія завдала близько 10 ударів по Житомирщині: є пошкодження

Росія в ніч проти 29 вересня завдала близько 10 ударів по Житомирщині. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про ворожу атаку?

З вечора 28 до ранку 29 вересня Росія завдала близько 10 ударів по Житомирщині. Під обстріл потрапили об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Бунечко зазначив, що рятувальники та спеціальні служби працюють на місці влучань та падіння уламків ударних безпілотників. Станом на 8:11 інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Росія обстріляла Житомирщину / Фото ДСНС Житомирщини

Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, Росія також била дронами по Житомирській області. Тоді ціллю країни-агресорки стало підприємство харчової промисловості.