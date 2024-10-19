Росія завдала ракетного удару по Черкасах: у місті вибухи

Російські окупанти продовжують терор українських міст та їхніх жителів. Так, зранку 19 жовтня у Черкасах прогриміли вибухи.

Про це повідомили у моніторинговому телеграм-каналі. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Ворог атакував Черкаси

У суботу, 18 жовтня, близько 8 години ранку у Повітряних силах попередили про небезпеку для Черкас. Зокрема, там проінформували про рух ракети в сторону міста.

Ракета у напрямку Черкас,

– ідеться в повідомленні.

Через хвилину там попросили жителів міста негайно пройти в укриття.

О 8:05 моніторинговий канал повідомив, що у Черкасах вибухи. Додамо, що майже годину перед цим у тому ж моніторинговому пабліку зазначали, що "ще один Су-57 залетів в акваторію Азовського моря". Там наголошували, що загроза Х-59/69 для південних та центральних областей зберігається.

Також про вибух повідомили кореспонденти Суспільного, зазначивши, що було чутно вибух поблизу Черкас та в Черкасах.

Орієнтовно через 10 хвилин журналісти видання проінформували про повторний вибух поблизу міста і в Черкасах.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.