Росія завдала ракетного удару по Харкову: у місті пролунали вибухи, є влучання

Росія увечері 17 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. У місті пролунали вибухи і, на жаль, є влучання.

Про деталі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку

В Харкові було чути вибухи близько 20:53.

За мить до цього Повітряні сили попередили про балістичну ракету курсом на місто.

Міський голова повідомив, що було влучання балістики по Слобідському району.

На жаль, є інформація про постраждалих. За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, це 66-річний та 42-річний чоловіки, їх госпіталізували.

Зверніть увагу! Де зараз рухаються російські цілі, можна відстежувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що російські війська у суботу, 17 жовтня, також тероризували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок влучань пошкоджені енергетичні об'єкти у трьох областях. Йдеться про Тернопільську, Дніпровську та Чернігівські області.

Зокрема, у Кременецькому районі на Тернопільщині росіяни били по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. На обох уражених локаціях спалахнули пожежі.

А у Чернігівському районі через обстріл знеструмлено близько 19 тисяч абонентів.

Цього ж дня Росія атакувала Львівську область. Один із безпілотників впав у Бродівській громаді.