Під завалами музею може перебувати ще одна людина, – Синєгубов про ситуацію у Куп'янську

Російські військові 25 квітня скоїли черговий теракт, атакувавши ракетами цивільну інфраструктуру в Куп'янську. Місто на Харківщині, яке пережило російську окупацію, обстріляли з С-300.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що зранку були ракетні удари по центру Куп'янська, пише 24 Канал. Руйнувань зазнала будівля краєзнавчого музею.

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У Куп'янську після ракетного удару госпіталізували чотирьох людей

Станом на 11:29 дві людини були під завалами, тіло однієї жінки підрозділи ДСНС дістали.

За нашою інформацією ще 1 людина може перебувати під завалами. 4 людини госпіталізовано, 6 людей отримали незначні ушкодження і відмовилися від госпіталізації,

– розповів Синєгубов.

Він зазначив, що російські терористи обстріляли Куп'янськ ракетами С-300. Глава Харківської ОВА наголосив, що біля будівлі, де перебували люди, немає жодної військової інфраструктури.

Синєгубов також розповів, що першими на допомогу прийшли працівники поліції, які відразу розпочали розбір завалів. Після цього приїхали підрозділи ДСНС.

Наразі на місці ракетного удару в Куп'янську працює важка техніка, щоб деблокувати приміщення, де можуть бути люди.

Російський обстріл забрав життя працівниці музею

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону повідомив, що жертвою ракетного удару по Куп'янську стала працівниця краєзнавчого музею.

"Ворог нищить і нашу культуру, і людей", – заявив Олександр Ткаченко.

Зеленський відреагував на терор у Куп'янську

На цинічний теракт Росії в центрі Куп'янська відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю. Також Зеленський показав відео з наслідками ракетного обстрілу.

"Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!", – написав глава держави.

Президент наголосив, що відповідальні за воєнні злочини точно будуть безжально покарані.