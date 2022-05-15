Росія завдала ракетного удару по військовому об'єкту неподалік кордону з Польщею

У Львові під час повітряної тривоги в ніч на 15 травня почали чутися вибухи. Як стало відомо згодом російський ворог завдав ударів по одному з військових об'єктів.

Росія завдала удару на Львівщині – неподалік кордону з Польщею

У неділю вранці жителі Львова чули вибухи майже одночасно в кількох районах міста. Це відбувалося під час повітряної тривоги. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог обстріляв Львівщину саме впродовж триваги, в районі 4:30 – 5:10 ранку.

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Спершу Козицький заявив, що по Львівщині було випущено 6 ракет, дві з яких вдалося знищити. А потім уточнив, що чотири ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об'єкт повністю зруйнований,

– написав він.

При цьому підрозділам Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України вдалося знищити 2 крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Як відомо, ворог запустив 6 ракет з акваторії Чорного моря, ймовірно, з підводних човнів.

Удар по Яворівському полігону в березні– у Польщі його бачили

Вранці 13 березня Росія обстріляла Яворівський полігон, що на Львівщині. По території колишнього учбового центру НАТО було випущено 30 ракет. У результаті ворожого авіаудару загинули 35 людей. Напад Росії на територію Міжнародного миротворчого центру в Яворові вдалося зняти зі сторони Польщі. На відео було чітко видно спалахи.

Атака ворога по Львівщині: коротко

Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. В цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали майже по всій Україні.

Вибухи чули і мешканці Львова – їх пролунало декілька, сигнал про відбій пролунав вже незабаром – близько 5:20.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уже повідомляв деякі деталі про обстріл, зокрема те, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Однак не вказував, що об'єкт таки знищено. А тепер ще й уточнив, що він розташований в Яворівському районі, неподалік польського кордону.

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