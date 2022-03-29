Росія завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові

Росія у вівторок, 29 березня, завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові. Міський голова Микола Мельничук заявив, що атака була дуже серйозною та завдала відчутних збитків.

Мельничук заявив, що, на щастя, жертв не було. Однак ворог повністю знищив усіх стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів. Їх зібрали завдяки великим зусиллям.

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На щастя, ЗСУ та, очевидно, – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів звернутися у міську раду або до мене особисто,

– закликав міський голова.

Удари по аеродрому в Старокостянтинові

Мер Старокостянтинова 25 лютого (другий день війни) повідомив, що ворог завдав 5 ракетних ударів по військовому аеродрому.

Також окупанти завдали близько 10 авіаударів по військовому аеродрому вночі 5 березня. Тоді постраждали 3 військових.

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