Чоловіка відкопали лопатою: відео перших секунд після авіаудару росіян по АЗС у Торецьку
Джерело:Денис Казанський
Російські терористи 29 травня завдали удару по АЗС у Торецьку на Донеччині. Російська бомба перетворили будівлю на руїну, а в заручниках завалів опинилися живі люди.
Український журналіст Денис Казанський опублікував моторошні кадри перших хвилин після удару росіян по Торецьку. На відео видно, як військові, медики та рятувальники поспішають на допомогу.
Важливо Росія готує потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів, – ОК "Південь"
Пораненого чоловіка витягли з-під завалів
Вони намагалися врятувати людей, що опинилися у пастці завалів. Рятувальникам вдалося буквально лопатою відкопати пораненого чоловіка, якого засипало внаслідок вибуху. Чоловік дивом вижив і його забрали на ношах.
Перші хвилини після удару по Торецьку: дивіться відео (Увага, на кадрах є вразливі сцени 18+)
Наслідки російської атаки на Торецьк 29 травня / Фото Донецька ОВА
Росія завдала удару по Торецьку: що відомо
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок удару окупантів по Торецьку 2 людини загинули і 8 поранено.
- За його даними, об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Унаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю.
- Цинічно те, що Росія заявляє, що нібито прийшла в Україну знищувати російськомовне населення, яке буцімто утискають. Однак саме російські бомби й ракети вбивають російськомовних українців, поки Кремль приписує ці воєнні злочини українським командирам.
- За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення тільки на Донеччині через росіян загинуло 1537 людей та ще 3615 отримали поранення. Втім, ці дані не враховують жертв і постраждалих у Маріуполі та Волновасі.