Чоловіка відкопали лопатою: відео перших секунд після авіаудару росіян по АЗС у Торецьку

Російські терористи 29 травня завдали удару по АЗС у Торецьку на Донеччині. Російська бомба перетворили будівлю на руїну, а в заручниках завалів опинилися живі люди.

Український журналіст Денис Казанський опублікував моторошні кадри перших хвилин після удару росіян по Торецьку. На відео видно, як військові, медики та рятувальники поспішають на допомогу.

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Пораненого чоловіка витягли з-під завалів

Вони намагалися врятувати людей, що опинилися у пастці завалів. Рятувальникам вдалося буквально лопатою відкопати пораненого чоловіка, якого засипало внаслідок вибуху. Чоловік дивом вижив і його забрали на ношах.

Перші хвилини після удару по Торецьку: дивіться відео (Увага, на кадрах є вразливі сцени 18+)

Наслідки російської атаки на Торецьк 29 травня / Фото Донецька ОВА

Росія завдала удару по Торецьку: що відомо