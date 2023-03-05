На Херсонщині росіяни влучили у приватний будинок: вбили жінку та 2 дітей
Джерело:Андрій Єрмак
Росія продовжує тероризувати мирне населення України. 5 березня окупанти обстріляли Херсонщину.
Росія завдала мінометного удару по селі Понятівка, що на Херсонщині. Про це повідомив Очільник ОП Андрій Єрмак.
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Черговий удар Росії по мирному населенню
За його даними, загинула жінка та двоє дітей.
Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди,
– повідомляє Херсонська ОВА.
Нагадаємо, що У Генштабі ЗСУ доповіли, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть оборону. Також вони намагаються покращити своє тактичне положення з метою наступати. Зафіксували обстріли з артилерії понад 40 населених пунктів. Відомо про загиблих і поранених серед мирного населення.
Як минула доба для жителів Херсонщини
- За інформацією Херсонської ОВА, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
- Ворог 11 разів атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.
- Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Навіщо росіяни обстрілюють окуповане лівобережжя Херсонщини
Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що водночас російські загарбники відкривають вогонь і по населених пунктах на лівобережжі Херсонщини, які перебувають під окупацією. Зокрема, росіяни завдають ударів по місту Олешки. А потім цинічно брешуть, що ці удари нібито – справа рук ЗСУ.
"Росіяни проводять комплексну роботу. Мета ворога багатошарова. Але одне з головних завдань – створити виправдання для колабораційної влади, яка вишукує аргументи для того, щоб евакуюватися самій", – розповіла речниця ОК "Південь".