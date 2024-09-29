Росія обстріляла залізничний вокзал у Запоріжжі: пошкоджено будівлю і потяг з пасажирами

Російські війська вранці 29 вересня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по станції Запоріжжя-1. Унаслідок цього пошкоджено вікна в потязі № 40 Запоріжжя – Солотвино та будівлю головного залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, постраждалих серед працівників вокзалу та пасажирів, на щастя, немає, повідомляє "Укрзалізниця".

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"Через удар по залізничному вокзалу в Запоріжжі пошкоджено будівлю станції, а також вікна потяга "Запоріжжя – Солотвино", – ідеться у повідомленні.

Зміни руху поїздів

Поїзди №37 Київ – Запоріжжя-1 та №85 Львів – Запоріжжя-1 будуть прийняті на станції Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 – Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 запустили трансферні автобуси.

"У поїзді 40 Запоріжжя – Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години", – додали залізничники.

Атака на Запоріжжя: головне

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Зафіксовано 13 авіаударів. Кількість поранених внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до 11 людей.