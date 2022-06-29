У Росії порушили кримінальну справу проти глави розвідки України Буданова

Росіяни вирішили написати нову історію для свого театру абсурду. Одну з ролей вони вирішили написати очільнику української розвідки Кирилу Буданову.

Російські окупанти продовжують падіння в прірву неадекватності. Їм усюди вважається загроза терактів, хоча єдиними терористами на тисячі кілометрів є лише росіяни.

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На Буданова завели справу

Слідчий комітет Росії вирішив похизуватися тим, що завів справу на очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Йому інкримінують загрозу вчинення терактів на території Росії.

Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу щодо начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК Росії (загроза вчинення терористичного акту),

– йдеться у матеріалах справи.

Окупанти вирішили завести справу на Буданова через його інтерв'ю Financial Times. Цікаво, що його слова стосувалися тимчасово окупованих територій України, які росіяни з якогось переляку почали вважати своїми та сподіватися, що затримаються там надовго.

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