Росія заявами про Донбас визнала провал своїх планів щодо України, – розвідка Британії

Росіяни заявили, що тепер їхня мета – встановлення контролю на сході та півдні України. Відтак, навіть вони визнали неможливість захопити всю Україну, як це планували раніше.

На думку британської розвідки, озвучення росіянами нових планів щодо України дуже красномовне. Бажання агресора захопити Донбас та південну частину України – це визнання провалу плану отримати контроль над всією Україною.

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Росія хоче задовольнитися меншим

Після провалу спроби взяття Києва та поразок на північному напрямку Росія розпочала "другу фазу війни", мета якої – повна окупація Донбасу та півдня України.

Британські розвідники повідомляють, що росіяни розуміють, що війна йде не за їхнім планом. Вони збираються використовувати іншу тактику боїв, зокрема, зміни будуть внесені і в проведення наземних операцій.

Бомбардувати українські мирні міста росіяни не перестануть – вони розглядають це як спосіб придушення спротиву населення.

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