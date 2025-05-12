Захоплення Котлярівки на кордоні з Дніпропетровщиною – фейк: в ОСУВ "Хортиця" розповіли деталі

Російська пропаганда у понеділок, 12 травня, заявила про захоплення селища Котлярівка на кордоні з Дніпропетровщиною. Однак, це виявилося фейком.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, яка наразі там ситуація. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Яка ситуація у Котлярівці

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що у Котлярівці, що розташована поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей, наразі тривають бої. Це селище на Покровському напрямку.

У DeepState зазначається, що ворожа армія зайняла частину селища 5 травня. Відтоді лінія боєзіткнення змін не зазнавала.

Ситуація у Котлярівці: дивіться на карті

Котлярівка розташована за 3,5 кілометра від лінії фронту, а на початку лютого на цьому напрямку лінія бойового зіткнення була за 4,6 кілометра.

До слова, за даними Генштабу, за добу 11 травня на Покровському напрямку було зафіксовано 70 боєзіткнень. Окрім Котлярівки, росіяни вели штурмові й наступальні дії у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.