Росія відкрито заявила про "ризик атомної аварії на ЗАЕС": що це може означати
Росія сама себе перевершує в цинічності – цього разу в Кремлі вирішили попередити світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Це при тому, що саме їх військові створили цю загрозу і саме вони регулярно обстрілюють територію станції.
Увага У МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо Запорізької АЕС: Росія та Китай виступили проти
Що саме заявили в Росії
РосЗМІ повідомляють, що генеральний директор держкорпорації ворожого "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що "поява зони безпеки навколо Запорізької атомної станції залежить від рішення Вашингтона" і, мовляв, це створює певні ризики.
У Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії, Росія інформує про це світову спільноту,
– цинічно сказав Лихачов.
Чому саме Росія створює ці ризики
У своїх "попередженнях" росіяни забули нагадати, що саме російські солдати та військова техніка уже 9 місяців перебувають на території найбільшої в Європі атомної станції.
І саме Росія відмовляється демілітаризувати територію ЗАЕС та створити там зону безпеки.
Ще у вересні, після місії на станцію МАГАТЕ встановило, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції".
Відтоді, гендиректор агентства Рафаель Гроссі проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.
Про що можуть свідчити ці заяви
Перше – або росіяни готуються передати ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, а потім Києва (про що пишуть багато російських військкорів);
Друге – росіяни таки наважаться влаштувати техногенну катастрофу.
Що відбувається на ЗАЕС
- Окупанти періодично обстрілюють територію ЗАЕС пошкоджуючи будівлі, системи та обладнання на майданчику станції. Так, лише за минулу добу на території ЗАЕС пролунали 10 вибухів. Після чого станцію було знеструмлено.
- Досі жодні ушкодження, на щастя, не були критичними для ядерної безпеки. Однак, ситуація на станції дійсно напружена. Росіяни лише своєю присутністю ставлять під загрозу життєдіяльність атомної станції.
- Також окупанти чинять постійний тиск на українських працівників станції.
- Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему.
Варте уваги – ЗАЕС повністю знеструмлена: дивіться відео