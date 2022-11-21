Росія відкрито заявила про "ризик атомної аварії на ЗАЕС": що це може означати

Росія сама себе перевершує в цинічності – цього разу в Кремлі вирішили попередити світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Це при тому, що саме їх військові створили цю загрозу і саме вони регулярно обстрілюють територію станції.

Увага У МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо Запорізької АЕС: Росія та Китай виступили проти

Що саме заявили в Росії

РосЗМІ повідомляють, що генеральний директор держкорпорації ворожого "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що "поява зони безпеки навколо Запорізької атомної станції залежить від рішення Вашингтона" і, мовляв, це створює певні ризики.

У Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії, Росія інформує про це світову спільноту,

– цинічно сказав Лихачов.

Чому саме Росія створює ці ризики

У своїх "попередженнях" росіяни забули нагадати, що саме російські солдати та військова техніка уже 9 місяців перебувають на території найбільшої в Європі атомної станції.

І саме Росія відмовляється демілітаризувати територію ЗАЕС та створити там зону безпеки.

! Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило уже третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликали Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

Ще у вересні, після місії на станцію МАГАТЕ встановило, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції".

Відтоді, гендиректор агентства Рафаель Гроссі проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Про що можуть свідчити ці заяви

Перше – або росіяни готуються передати ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, а потім Києва (про що пишуть багато російських військкорів);

Друге – росіяни таки наважаться влаштувати техногенну катастрофу.

Що відбувається на ЗАЕС

Окупанти періодично обстрілюють територію ЗАЕС пошкоджуючи будівлі, системи та обладнання на майданчику станції. Так, лише за минулу добу на території ЗАЕС пролунали 10 вибухів. Після чого станцію було знеструмлено.

Досі жодні ушкодження, на щастя, не були критичними для ядерної безпеки. Однак, ситуація на станції дійсно напружена. Росіяни лише своєю присутністю ставлять під загрозу життєдіяльність атомної станції.

Також окупанти чинять постійний тиск на українських працівників станції.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему.

Варте уваги – ЗАЕС повністю знеструмлена: дивіться відео