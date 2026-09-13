Окупанти цинічно виправдали масовану атаку на Україну: що в Росії придумали цього разу

Міністерство оборони Росії зухвало заявило про ураження об'єктів залізничної інфраструктури у західних регіонах України, які, мовляв, використовували для військових вантажів із Європи.

Заяви оборонного відомства країни-терористки цитують пропагандистські ЗМІ.

Що в Росії заявили про удар по Україні?

Міноборони країни-агресорки заявило, що вночі російські війська нібито завдали групових ударів по логістичних та енергетичних об'єктах в Україні.

За традиційними твердженням відомства, атаки здійснювали так званою "високоточною" авіаційною зброєю та ударними БпЛА.

У Міноборони Росії стверджують, що під удар могла потрапити логістична база "Нової пошти" у Нерубайському на Одещині, яку російська сторона цинічно називає об'єктом зберігання та розподілу військових вантажів.

Також росіяни заявили про нібито ураження підстанцій "Усатове" в Одесі та "Нова" у Миколаєві, які, за їхньою версією, забезпечують роботу портової й логістичної інфраструктури.

Крім того, у російському відомстві заявили про можливе ураження залізничної інфраструктури в західних регіонах України, яка начебто використовується для перевезення військових вантажів із країн Європи. Водночас ці твердження наразі не мають незалежного підтвердження.

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Зазначимо також, що росіяни не збираються припинять удари по Україні навіть на період можливих мирних переговорів. При цьому очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав запрошення Зеленського до Москви "величезним жестом доброї волі" з їхнього боку.