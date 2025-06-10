В ОП відреагували на брехню Кремля про нібито зрив Україною повернення тіл полеглих захисників

Росія поширила фейк про нібито порушення Україною Стамбульських домовленостей щодо обміну військовополонених. Це інструмент інформаційно-психологічного тиску на Україну та Захід.

Москва сама не дотримується домовленостей і блокує реальний переговорний процес. Більше у розмові з 24 Каналом розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Навіщо Росія поширила фейк про обмін військовополонених

У Кремлі заявили, що понад тисячу солдатів і офіцерів не можуть повернутися додому через те, що Україна начебто відмовляється їх обмінювати. Згідно з фейковими твердженнями, хворих і тяжкопоранених мали передати за принципом "всіх на всіх", а також обміняти полонених віком до 25 років.

Крім того, Росія заявила, що Київ нібито не забирає тіла 6 000 загиблих українських військових, які вона "в односторонньому порядку" готова передати родичам "з гуманітарних міркувань". Мовляв, Україна уникає передачі тіл, оскільки кожна родина загиблого має право на компенсацію у розмірі близько 300 000 доларів, що створює серйозне навантаження на бюджет.

Насправді це – типовий приклад інформаційної операції Росії. Її переговорна група регулярно створює фейкові інформаційні приводи з метою психологічного тиску на українське суспільство. Є чітко відпрацьована процедура проведення обмінів – як військовополонених, так і тіл загиблих. Україна її дотримується.

Як зазначив Михайло Подоляк, президент України Володимир Зеленський запропонував чітку формулу: обмін "всіх на всіх". Це складний процес, оскільки Росія постійно спекулює на цій темі, створюючи дезінформаційні кампанії.

Заяви про 6 тисяч тіл і "тисяча на тисячу" – це все абсолютно точно не відповідає, м'яко кажучи, дійсності,

– наголосив він.

Обмін відбувається винятково за взаємною домовленістю: російська сторона надає список, Україна відповідає своїм, після чого сторони проводять узгодження, і лише тоді починається обмін. Аналогічна процедура стосується і тіл загиблих – потрібна ідентифікація, підтвердження, узгодження деталей.

Зверніть увагу! У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів.

Варто розуміти, що Росія працює у полі інформаційно-психологічного тиску. Зокрема, представник російської сторони Владімір Мединський виконує функцію не перемовника, а рупора для поширення дезінформації.

Насправді, переговорний процес Росією використовується формально – не для реального розв'язання гуманітарних чи політичних питань, як це пропонує Україна (припинення вогню), а для створення приводу до інформаційних кампаній.

Росія веде інформаційну війну одразу на два фронти

Ці інформаційні операції не орієнтовані на внутрішню аудиторію – вона й так достатньо "розігріта". Більшість громадян Росії не втомилися від війни, навпаки – їм подобається перебувати у стані війни. Це спосіб реалізувати притаманний російському суспільству комплекс неповноцінності. У них домінує підхід: "Ми – в грязі, але ми – великі".

Цільова аудиторія російських фейків – українське суспільство. Через такі інформаційні атаки у людей виникають запитання: "Чому ми не забираємо своїх?". Хоча в реальності Україна робить усе можливе.

І ще одна аудиторія – Захід. Кремль прагне, щоб західні журналісти чи політики підхоплювали наратив: "Росія поступово йде назустріч, а Україна щось блокує". Це вже було раніше: перед початком переговорного процесу Росія заявляла, що нібито готова до миру, а Україна – ні.

Ми з вами добре пам'ятаємо, що це був нонсенс. Росія точно не хоче виходити з війни,

– зазначив Подоляк.

Проте на ті заяви зважали країни Глобального Півдня і навіть деякі політики в Європі, які просили Україну сісти за стіл переговорів, вважаючи це "швидким шляхом до миру". З часом стало зрозуміло, що це не так.