І знову знайомий почерк

Українцям не треба пояснювати, що криється за словосполученням "захист російськомовних". Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Саме з цих слів починалася окупація Криму у 2014 році. Саме під цим соусом Росія припхалася на Донбас. Саме цими словами російські пропагандисти виправдовували повномасштабне вторгнення у 2022-му. Ну а там, де з'являється кремлівський "захист", зникають закони, кордони, життя та людська гідність.

Сьогодні ця риторика адресована не лише Україні. Вона є сигналом для всієї Європи, але насамперед – для країн Балтії. Недарма керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов попереджає: Росія вже скоригувала свої плани потенційної війни з європейськими державами, зсунувши горизонт підготовки з 2030-го на 2027 рік. Ключова ціль – Балтійський регіон.

Ці побоювання поділяють і західні розвідки. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль прямо проводив паралелі між анексією Криму та можливими сценаріями дестабілізації в Естонії. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен говорив про "сіру зону" – провокації, інформаційні операції, маніпуляції, які можуть призвести до фактичної анексії швидше, ніж Захід встигне зреагувати.

Усе це – добре знайомий почерк. Спершу слова про "захист", потім "зелені чоловічки", далі – нова реальність, яку Кремль пропонує "прийняти". Чи зможе НАТО дати гідну відсіч? Напевно, відповідь на це питання – основна геополітична інтрига найближчих двох років.

Один нюанс може завадити кремлівським планам

Імперія з кожним днем все більше виснажується. Її апетити все ще імперські, але можливості стають дедалі більш обмеженими: війна поглинає ресурси – військові, демографічні, економічні, технологічні. А необмежених ресурсів не існує. У Кремлі хочуть більше – але з кожним днем можуть менше.

Сили оборони України відіграють у цьому процесі ключову роль. Ми щодня нищимо імперію – на лінії бойового зіткнення і глибоко в тилу. Палають нафтобази, зупиняються заводи, рветься логістика. Країна-бензоколонка поступово перетворюється на країну-попіл.

Достатньо згадати, що у 2025 році (до речі, ще не вечір) ЗСУ здійснили понад 140 атак на російські НПЗ (це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році). Кожен такий удар зменшує ймовірність того, що слова про "захист русскіх" перетворяться на реальну анексію якоїсь країни.

Режим Путіна – це режим самознищення. Але сам по собі він впаде не скоро. Йому потрібно допомогти. Завдання України – вистояти і добити монстра. Завдання Європи і світу – максимально підтримати нас. Тому що у нас спільний ворог, спільна мета і спільне майбутнє.