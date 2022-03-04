Росія зазнала поразки у битві за Київ, тому кидає всі сили на південь, – Бутусов

Станом на 4 березня Росія зазнала поразки у битві за Київ. Тому ворог кидає всі сили на південь для захоплення Маріуполя, Донбасу, Миколаєва, Одеси та всього чорноморського узбережжя України.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов. Водночас він підкреслив, що ситуація у країні залишається напруженою на усіх напрямках.

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На його думку, ворог зосереджує сили на захопленні та закріпленні на півдні та сході України, на території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, щоб зруйнувати українську економіку шляхом блокади портів.

Росія зазнала поразки у битві за Київ, і кидає всі сили на південь,

– наголосив Бутусов.

Він переконаний, що зараз вороже командування прагне захопити Донбас, Маріуполь та Миколаїв. Водночас Маріуполь залишається єдиним містом, яке заважає планам Путіна із захоплення східної України.

Ворог зазнав поразки у Києві

Як зауважив журналіст, прямі атаки на Київ припинилися, Збройні сили ведуть активні та ефективні бойові дії в районі Гостомеля, втрати ворога в районі Києва дуже великі, зокрема в Ірпені та Бучі.

Ситуація, яка вимагає пильної уваги, наразі складається зараз у Маріуполі, Херсоні та Енергодарі, Миколаєві, Вознесенську,

– підкреслив Бутусов.

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