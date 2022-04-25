Росія зазнає невдачі, а Україна має успіх, – Блінкен
Джерело:CNN
На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, російські війська зазнають невдачі в Україні. У Вашингтоні не знають, як далі розгортатимуться події війни, проте вважають, що Україна буде суверенною довше, аніж при владі буде Володимир Путін.
Про це Ентоні Блінкен повідомив на пресконференції – спільній з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Польщі. Напередодні вони відвідали Київ з візитом.
До теми Остін і Блінкен пообіцяли Україні ще понад 300 мільйонів доларів допомоги
Росія хотіла відібрати в України суверенітет, проте не вийшло, – Блінкен
Росія прагнула відібрати суверенітет України, відібрати її незалежність. Це не вдалося. Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне,
– пояснив Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що невідомо, як далі розгортатиметься війна, проте американці впевнені, що незалежна Україна існуватиме довше, аніж перебуватиме при владі Володимир Путін.
Остін та Блінкен напередодні зустрілись з Зеленським
24 квітня Остін та Блінкен зустрілись з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави розповів їм про потреби української армії, а також заходи, якими можна посилити ЗСУ. Представники США пообіцяли 300 мільйонів доларів військової підтримки.
Дивіться відео: підсумки зустрічі Зеленського, Блінкена та Остіна