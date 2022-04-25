Росія зазнає невдачі, а Україна має успіх, – Блінкен

На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, російські війська зазнають невдачі в Україні. У Вашингтоні не знають, як далі розгортатимуться події війни, проте вважають, що Україна буде суверенною довше, аніж при владі буде Володимир Путін.

Про це Ентоні Блінкен повідомив на пресконференції – спільній з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Польщі. Напередодні вони відвідали Київ з візитом.

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Росія хотіла відібрати в України суверенітет, проте не вийшло, – Блінкен

Росія прагнула відібрати суверенітет України, відібрати її незалежність. Це не вдалося. Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне,

– пояснив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що невідомо, як далі розгортатиметься війна, проте американці впевнені, що незалежна Україна існуватиме довше, аніж перебуватиме при владі Володимир Путін.

Остін та Блінкен напередодні зустрілись з Зеленським

24 квітня Остін та Блінкен зустрілись з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави розповів їм про потреби української армії, а також заходи, якими можна посилити ЗСУ. Представники США пообіцяли 300 мільйонів доларів військової підтримки.

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