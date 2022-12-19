Сирія у 2022 році різко збільшила "імпорт" пшениці з Криму, який Росія анексувала. Це свідчить про зміцнення економічних зв'язків між Росією і Сирією.

Обсяг пшениці, яка відправляється до Сирії з чорноморського порту Севастополь, збільшився у 2022 році в 17 разів і склав трохи більше 500 000 тонн. Це майже третина від загального обсягу імпорту зерна до Сирії.

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Росія краде зерно з окупованого Запоріжжя

Україна та навіть маріонетки Кремля заявляють, що частина зерна експортується з окупованого Запоріжжя через Крим. Україна стверджує, що зерно було вкрадене окупантами, але Росія заперечує це звинувачення.

Також Україна заявляє, що, як мінімум, частина зерна, що пройшла через Севастополь, була вивезена з українських територій після вторгнення Росії. Посольство України в Бейруті оцінює, що 500 000 тонн награбованого українського зерна прибуло до Сирії після вторгнення з кількох портів.

У Кремлі цілком очікувано брешуть, що не крали зерно. Ставленики Росії у Криму заявляли, що 1,4 мільйона тонн пшениці було зібрано з власних полів на Кримському півострові. Проте Україна заперечує ці цифри, заявляючи, що Крим не виробляє стільки зерна.

За повідомленням Reuters, Сирія імпортувала зерно з Криму і раніше, оскільки Росія анексувала півострів у 2014 році. За даними Refinitiv, цього року до кінця листопада Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тисячі тонн пшениці, порівняно з 28,2 тисячами тонн за весь 2021 рік.

Найбільша щомісячна партія в 78 600 тонн припала на жовтень. Вантажі пшениці зазвичай переміщуються до сирійських портів Латакія і Тартус на трьох сирійських кораблях.

За даними Equasis та Міністерства фінансів США, кораблі "Лаодикія", "Фінікія" та "Сурія" належать державному Сирійському головному управлінню морського транспорту. Усі троє перебувають під санкціями США з 2015 року за їхню ймовірну роль у конфлікті в Сирії за останнє десятиліття.

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