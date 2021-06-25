Росія збільшила кількість своїх офіцерів на Донбасі, – розвідка

Проросійські бойовики на Донбасі нарощують бойові спроможності та збільшують застосування диверсійно-розвідувальних груп. Їх сформували переважно з кадрових офіцерів збройних сил Росії.

За даними української розвідки, групи ворожих розвідників здійснюють дестабілізаційні дії та провокативно обстрілюють позиції наших бійців.

Важливо Окупанти обстріляли авто українських представників у СЦКК: фото

Кожна група розвідників окупантів включає снайперів, які:

озброєні снайперськими гвинтівками калібру 12,7 міліметра,

обладнані приладами нічного бачення та безшумної стрільби.

Вони непомітно наближаються до позицій бійців ООС та завдають прицільних ударів, змушуючи відкрити вогонь у відповідь.

Крім того, окупанти нарощують бойові спроможності. Так, у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) триває другий етап зборів з військовозобов'язаними запасу.

Заняття проводять на полігонах:

"Центральний-1",

"Південний",

"Східний",

"Славний",

"Передовий",

"Відважний",

"Приморський".

Ситуація на Донбасі: головне

Останнім часом проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі. Так протягом 24 червня ворог 14 разів порушував режим тиші. А 23 червня – 22 рази.

Напередодні в результаті ворожого вогню 1 військовий отримав осколкові поранення. Воїна доставили до лікарні, він у стані середньої тяжкості.