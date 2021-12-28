Росія збільшила поставки бойової техніки та озброєння бойовикам, – розвідка

Українській розвідці вдалося дізнатися, що командування збройних сил Росії нарощує бойові можливості на Донбасі. Держава-агресорка передає бойовикам більше техніки та озброєння.

За інформацією Міноборони, окупанти приховано звозять на Донеччину та Луганщину озброєння. Його туди перекидають залізницею та автомобілями.

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Прикриваються "гуманітарними конвоями"

Найманці прагнуть приховати постачання майна військового призначення. Для цього вони використовують так звані "гуманітарні конвої". При цьому, бойовикам передають з Росії й бойові броньовані машини. Мовиться не лише про нові, але й модернізовані на підприємствах держави агресорки.

Що ще окупанти звозять на Донбас з Росії:

пальне;

бойову техніку;

озброєння;

боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби;

безпілотники.

На Донбас їдуть і російські військові

Крім цього, українські розвідники встановили, що на Донбас відправляють кадрових російських військових та найманців-росіян. Там їх призначають на посади розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців та фахівців радіоелектронної розвідки й боротьби.

Гучна заява про "захист росіян"

Костянтин Косачов, віцеспікер Ради Федерації Росії, зробив зухвалу заяву. Він зазначив, що Москва може використати свої збройні сили за кордоном, аби "захистити своїх громадян" у разі нападу на них. Очевидно, що там готуються до нових провокацій проти України й у такий спосіб там намагаються заздалегідь виправдати свою агресію.

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