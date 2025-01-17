Росія планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона до кінця 2026 року, – фінська розвідка

Москва збільшує кількість військ, у тому числі біля Фінляндії. Розвідники НАТО вже оцінили загрози.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Путін збільшує штат збройних сил Росії до 2,4 мільйона: про що це свідчить

Як у НАТО реагують на плани росіян збільшити військо

Керівник фінської військової розвідки Пекка Турунен дав інтерв'ю, в якому закликав Захід бути пильним. За його словами, плани росіян загрожують НАТО – надто якщо Кремлю вдасться їх виконати до 2030 року.

Ворог планує збільшити чисельність Москви на 30%, загальна чисельність збройних сил Росії сягне 1,5 мільйона солдатів. Армію мають реформувати до кінця 2026 року.

Для Фінляндії, яка має найдовший у ЄС кордон з Росією, це не жарти.

Кількість російських військ, які базуються поблизу Фінляндії, може подвоїтися або потроїтися порівняно з періодом до війни в Україні. Новий корпус буде розгорнутий у Карелії, а наявні підрозділи будуть розширені на Кольському півострові і навколо Санкт-Петербургу,

– сказано в матеріалі.

Турунен переконаний, що на реалізацію російських планів сильно вплине ситуація в Україні: чи вона закінчиться, чи, можливо, залишиться в стані замороженого конфлікту.

Що відомо про амбіції росіян

З 1 грудня набув чинності путінський указ про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії до 2,4 мільйона, серед них 1,5 мільйона – військовослужбовці.

У грудні 2024-го глава міноборони Бєлоусов заявив, що Москва має бути готова до боротьби з НАТО в Європі в наступному десятилітті. Цікаво, що на тому ж зібранні глава Кремля висловився в дусі "Захід просто лякає власне населення тим, що ми збираємося напасти на когось під приводом міфічної російської загрози".

Та є думка, що в Росії можуть оголосити повноцінну мобілізацію. Це станеться, якщо перемовини з Трампом підуть не за планом московського диктатора.

В ISW вважають, що Росія завершує анексію Білорусі. Повне поглинення Мінська в "союзну державу" посилить Москву, адже Білорусь географічно ближче до Європи.