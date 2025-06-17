Дуже тривожна ситуація: чому "Шахеди" стало важче збивати

Росія збільшує використання дронів-камікадзе для ударів по Україні. Ворог щомісяця виробляє до двох тисяч "Шахедів", накопичує їх та запускає по 400 – 450 за раз, однак половина з них – імітатори. Тобто це хибні цілі, які покликані відвертати увагу ППО.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, пояснивши, що завдання таких дронів-обманок – знесилити українську протиповітряну оборону.

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Росія змінює тактику запуску "Шахедів"

Ворог запускає по українських населених пунктах орієнтовно 250 – 300 "Шахедів" з реальними боєголовками. Як пояснив військовий експерт, це стало можливо через те, що необхідне обладнання Росія може закуповувати в першу чергу в Китаї. З його слів, росіяни закуповують там двигуни, електроніку, системи навігації.

Це дуже тривожна ситуація, тому що раніше у нас основним засобом протидії "Шахедам" були мобільні групи. Вони збивали 70 – 80% цих дронів. Однак ворог збільшив їх кількість і якщо раніше вони заходили на низьких висотах (200 – 300 метрів), то зараз на висоті понад 2 – 3 кілометри,

– пояснив Нарожний.

Збити кулеметом на такій висоті "Шахед", як зауважив військовий експерт, мобільним групам майже нереально. Треба використовувати в такому випадку інші засоби. Зокрема, авіацію, наприклад, гелікоптер з обладнаним кулеметом.

Нарожний зауважив, що з'являються тривожні повідомлення про виробництво "Шахедів" у Північній Кореї. Він наголосив, що якщо по місцю їх виготовлення в Єлабузі Україна може вдарити, як і по Чебоксарах, де виробляють електроніку до них, то по КНДР – ні. Завдати ударів, з його слів, можна буде тільки по логістиці, якщо їх звідти доставлятимуть.

Це дуже небезпечна історія. Цьому протидіяти нам буде дуже важко. Відповіддю будуть тільки засоби ППО й авіація, яку ми можемо отримати від наших союзників,

– вважає Нарожний.

Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, чому, на його думку, Україна почала збивати менше дронів-камікадзе. Він наголосив, що Україні слід розробити окрему концепцію задля протидії "Шахедам" та підкреслив, що ці дрони й балістичні ракети сьогодні основна загроза для мирного населення України.