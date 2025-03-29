Ворог намагається захопити певні наші рубежі, – Сили оборони про ситуацію на Півдні

Росія нарощує кількість штурмів на Півдні. Очікується, що Запоріжжя може стати одним із напрямків, де ворог розгорне новий наступ.

Так, раніше президент Зеленський підтвердив підготовку ворога до нового наступу. Серед ймовірних його напрямків – Сумщина, Харківщина та Запоріжжя. У Раді тим часом вважають, що Росія не почне наступу раніше середини – кінця літа, передає 24 Канал.

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Що коїться на Півдні

В ефірі телемарафону речник Сил оборони Владислав Волошин розповів, що на Півдні ситуація контрольована, але складна. Противник продовжує вести обстріли, завдавати ударів дронами і ракетами по позиціях Сил оборони.

Ворог й надалі збільшує клькість штурмових дій, які проводить малими групами піхоти. Робить він це переважно на двох напрямках –Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. За останню добу на Оріхівському напрямку відбулося 2 боєзіткнення, а на Гуляйпільському – дев'ять.

Противник також намагається захопити певні наші рубежі, позиції. У такий спосіб він вирішує свої тактичні завдання. Це не частина якогось стратегічного замислу.