Окупанти завезли новий мотострілецький полк на Запорізький і Херсонський напрямки

Росія перекинула кілька батальйонів нового мотострілецького полку з Чечні на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Ці підрозділи мають посилити штурми та компенсувати втрати ворога на Півдні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина для Укрінформу. Російські окупаційні війська намагаються компенсувати значні втрати живої сили на південному напрямку та підсилити свої позиції на тимчасово окупованих територіях.

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На Запоріжжя та Херсонщину прибули батальйони з Чечні

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, минулого тижня ворог перекинув на Запоріжжя та Херсонщину кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку.

Цей полк був з "нуля" створений, виконуючи наказ Путіна про збільшення на 30 000 мобресурсу. Тобто це якраз нова військова частина, яка формувалася в населеному пункті Ханкала в Чечні. І вже зараз декілька батальйонів кількома ешелонами підійшли сюди. Вони вже прибули на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей, і в недалекому майбутньому вони теж приєднаються до тих підрозділів, які проводять штурмові дії,

– розповів Волошин.

Крім того, за його словами, ворог провів ротацію на Тендерівській і Кінбурнській косі. Зокрема, окупанти замінили Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду "Дон", яка формувалася з мобілізованих та добровольців і мала низький морально-психологічний стан, на два батальйони десантно-штурмових військ.

Ворог боявся, що втратить Кінбурнську і Тендерівську коси, і тому замінив їх. Десь в недалекому майбутньому ця бригада "Дон" пройде відновлення, злагодження, і чекаємо, що ми її будемо добивати в чергових штурмах. Свої завдання на Тендерівській косі вона не виконала,

– додав Волошин.

Такі кроки окупантів свідчать про продовження активних бойових дій на південному напрямку та підготовку ворога до подальших штурмів, попри значні втрати та складнощі з комплектуванням особового складу.