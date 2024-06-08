Готуються до найгіршого сценарію: якою може бути війна Росії з НАТО

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже третій рік. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі варто зосередитись на зміцненні безпекової політики, адже країна-агресорка навряд зазіхатиме лише на українські кордони. Під загрозою можуть бути й інші європейські країни.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів 24 Каналу, що новий міністр оборони Німеччини дуже серйозно ставиться до загрози війни військ НАТО із Росією. Зараз Німеччина готується до найгіршого сценарію.

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Чи готується НАТО до війни

У Швеції та Фінляндії почали застосовувати термін "тотальна оборона", який стосується підготовки до можливої війни з Росією. Там активно збільшують свою військову міць.

У країнах НАТО часто говорять, якщо Росія продовжуватиме будувати зброю у таких значних обсягах, що треба бути готовим до більшої війни через кілька років,

– наголосив Андреас Умланд.

Чи реальна війна НАТО з Росією

Умланд вважає, що між Росією та НАТО не буде прямої війни та військових протистоянь, наприклад, як це відбувається зараз в Україні.

Однак Пісторіус та інші міністри оборони готуються до найгіршого сценарію, адже не можна ігнорувати це (російську агресію – 24 Канал). Ймовірність такої конфронтації значно більша ніж раніше,

– сказав він.

Ймовірно, реальна загроза для країн НАТО, на думку аналітика, буде через два чи три роки, адже Росія зайнята розповсюдженням своєї злочинної агресії на території України. Окупанти поки не мають спроможності вести таку війну.

Я не думаю, що вона матиме таку спроможність для конфронтації. Країни НАТО є надто сильним противником – шансу на перемогу не буде (у Росії – 24 Канал),

– припустив Андреас Умланд.

Німеччина готується до ймовірної війни з Росією