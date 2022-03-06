Росія збирається обстрілювати свої міста біля кордонів, щоб виправдати "загальну мобілізацію"

Підступна російська армія зазнає великих втрат у війні проти України. Ворог втрачає багато техніки та особового складу. Через це в Росії придумали підступний план для "загальної мобілізації".

Росія йде за сценарієм війни в Афганістані, Чечні та Абхазії

У планах Кремля оголосити загальну мобілізацію в країні. Щоб виправдати її, окупант хоче інсценувати напад України.

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Російська влада готується організувати обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону.

Після цього в планах агресора звинуватити в обстрілах Україну, створивши "красиву картинку" про жертви серед мирного населення.

Саме це, на думку Кремля, буде підставою для оголошення загальної мобілізації.

Повідомляється, що подібні сценарії Росія використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

Зауважимо, що станом на 6 березня Росія у війні проти України втратила понад 11 тисяч військових.

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