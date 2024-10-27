Росія може дозволити собі ще кілька років фінансувати війну в Україні, – WP

Попри очікуваний крах Росії після введення західних санкцій, російська економіка все ще працює, хоч і перебуває під загрозою "перегріву".

Видання The Washington Post пише, що Росія, завдяки значним доходам від продажу нафти, здатна фінансувати війну в Україні ще кілька років. –

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Економісти пояснюють, що втриматись на плаву Росії вдалось завдяки продажу нафти, серед яких ключову роль грають країни Азії, зокрема Китай та Індія. Саме ці країни продовжують купувати нафту в Росії, допомагаючи країні-терористу компенсувати економічні втрати від санкцій.

Росія відчуває внутрішні кризи

Водночас серйозні внутрішні ризики для Кремля усе ще є. Перш за все, росія стикається з проблемою "перегріву" економіки. Видання пише, що швидке зростання заробітних плат може привести до інфляційного тиску, що ускладнює ситуацію.

Уряду доводиться піднімати зарплати, щоб підтримати рівень життя населення в умовах санкцій і мобілізації, що значно впливає на ринок праці. Крім цього, російська економіка зіткнулась з нестачою робочої сили, адже тисячі чоловіків були мобілізовані або залишили країну, рятуючись від призову.

Ефективність економіки Росії падає

Це створило серйозний дефіцит на ринку праці, особливо у виробничому секторі. У результаті російські підприємства працюють на межі своїх можливостей, а це обмежує потенціал зростання економіки.

Ще однією відчутною проблемою є вичерпання виробничих потужностей. Санкції ускладнили доступ російських компаній до західних технологій та обладнання, які необхідні для підтримки стабільної роботи промислових об'єктів. Це обмежує можливості Кремля для модернізації виробництва та знижує ефективність економіки.

Попри те, що Росія отримує значні доходи від продажу нафти, які дозволяють їй продовжувати війну, економічна ситуація всередині країни залишається нестабільною,

– резюмують аналітики.

Зауважте. Санкції хоч і не змогли зменшити доходи від нафти, все ж чинять додатковий тиск на економіку, створюють ризики інфляції та брак ресурсів для ведення довготривалої війни.