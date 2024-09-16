Росія здійснила масовану атаку "Шахедами" на Київ: скільки збила ППО

Росія у ніч проти 16 вересня укотре масовано атакувала "Шахедами" Київ. ППО відбила атаку ворога, над столицею знищено понад 20 ворожих дронів.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА. Він уточнив, що повітряну тривогу в столиці оголосили близько 2 ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин.

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На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

"Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже 2 десятка БпЛА ворога", – ідеться у повідомленні.

Начальник КМВА наголосив, що точний тип та кількість дронів, якими Росія атакувала столицю, повідомлять Повітряні сили ЗС України.

Атака була масованою

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

У КМВА зазначили, що це 8-ма повітряна атака російських окупантів на Київ за місяць. Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Шахедів". Але на відміну від останніх атак, ця була масована.